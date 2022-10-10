Боррель: Европе нужно искать новые внутренние источники энергии
2022-10-10
21:42
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что нужно искать новые источники энергии внутри Европы.
РИА Новости сообщают, что 10 октября на встрече с послами Евросоюза глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что благополучие Европейского союза основывалось на дешевой энергии из России, а сейчас нужно искать источники энергии внутри Европы иначе экономику союза ждет упадок. Боррель утверждает, что Россия и Китай уже не будут тем, чем были для развития экономики Евросоюза и это требует ее серьезной модернизации.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за кризиса на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее Путин заявлял, что политика ослабления России - это стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Опубликовано: Елена Калиновская
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