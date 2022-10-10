Почти чудо: одна из малышек проспала страшную бойню в детсаду Таиланда

Это ее и спасло от гибели или ранения во время нападения на ясли бывшего полицейского, расстрелявшего более 30-ти человек.

Трехлетний ребенок, которому удалось пережить резню на прошлой неделе в детском саду на северо-востоке Таиланда, пережил весь ужас, укрывшись одеялом в углу классной комнаты.

Павенут Суполвонг по прозвищу "Амми" обычно чутко спит, но во время дневного сна в тот день, когда убийца ворвался в детскую и начал убивать, девочка крепко спала, закрыв лицо одеялом. Вероятно, это спасло ей жизнь.

Она была единственным ребенком в яслях, который остался невредимым после того, как бывший полицейский Панья Хамрап убил более 30 человек, в основном детей в яслях, во время беспорядков в городе Утай Саван.

"Я в шоке, - сказала мать Амми, Паномпай Ситонг. - Я сочувствую другим семьям". Семья отметила второе рождение девочки, пригласив разделить радость соседей, родных и друзей. Амми надели на шею амулет.

Родители Амми сказали, что она, похоже, ничего не помнит о трагедии. Кто-то нашел ее шевелящейся в дальнем углу класса после того, как убийца ушел, и вынес ее, накрыв с головой одеялом, чтобы она не видела тел своих одноклассников.

По данным полиции, из 22 детей, зарезанных ножом, 11 умерли в классе, где она дремала. Двое других детей попали в больницу с серьезными ранениями головы.

В дополнение к бойне в детском саду Паня протаранил своим пикапом прохожих на улице и стрелял в соседей в течение двухчасового неистовства. В конце концов, он убил женщину, с которой жил, ее сына и себя.