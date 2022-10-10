МИД Польши рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Беларусь

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам не ездить в Беларусь, сообщает Interia.pl.

В ведомстве обосновывают это опасением ухудшения отношений, закрытия границ и непредвиденных ситуаций, которые могут помешать эвакуации польских граждан.

Министерство предупредило польских туристов, намеревающихся посетить Беларусь в ближайшие дни и граждан Польши, находящихся в этой стране, о возможном "росте напряженности" на ее территории.

В заявлении, опубликованном в понедельник, 10 октября, МИД рекомендовал полякам не ездить в Республику Беларусь. Тем, кто уже там, он рекомендует "немедленно покинуть ее территорию имеющимися коммерческими и частными средствами".

"В связи с ростом напряженности, военными событиями в регионе, а также неоднократными задержаниями польских граждан МИД рекомендует польским гражданам не выезжать в Республику Беларусь. В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью , закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться существенно затрудненной или даже невозможной", — говорится в пресс-релизе ведомства.

В то же время МИД напоминает о функционировании двух пограничных переходов с Польшей для пассажирских перевозок: Бобровники - Берестовица и Тересполь - Брест.

Министерство также советует людям, находящимся в Беларуси, "обязательно" зарегистрироваться в системе Odyseusz и следить за информацией, предоставляемой министерством в профилях польских учреждений в социальных сетях и на веб-сайтах.