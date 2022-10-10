Группировка Killnet дестабилизировала работу крупнейших аэропортов в США

Центральные аэропорты США подверглись атаке российской группировки Killnet в понедельник 10 октября, сообщает CNN.

Веб-сайты нескольких крупных аэропортов США были взломаны в понедельник, что привело к отказу в регистрации рейсов.

Системы обслуживания аэропортов в Чикаго, Лос-Анджелесе, Атланте и Нью-Йорке стали жертвами атаки типа «отказ в обслуживании.

Хакерская группа, известная как «Killnet», опубликовала список веб-сайтов и призвала своих последователей атаковать их. О сбоях в работе аэропортов не сообщалось, операция затронула только веб-интерфейс, предназначенный для общественности, который обычно отображает информацию о рейсах и услугах.