Молдове удалось сократить потребление газа на 37,8%

Руководитель «Молдовгаз» Вадим Чебан написал в своем Telegram-канале, что в сентябре потребление газа в стране снизилось на 37,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Чебан уточнил, что за месяц потребление природного газ в Молдове составило 27,4 кубометра. Вместе с тем уровень потребления газа вырос на 1,4 млн кубометров по сравнению с августом 2022 года.

Ранее власти Молдовы заявили о намерении сократить потребление газа во время отопительного зимнего периода на 15% и более.