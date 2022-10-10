Молдове удалось сократить потребление газа на 37,8%
2022-10-10
22:19
Руководитель «Молдовгаз» Вадим Чебан написал в своем Telegram-канале, что в сентябре потребление газа в стране снизилось на 37,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Чебан уточнил, что за месяц потребление природного газ в Молдове составило 27,4 кубометра. Вместе с тем уровень потребления газа вырос на 1,4 млн кубометров по сравнению с августом 2022 года.
Ранее власти Молдовы заявили о намерении сократить потребление газа во время отопительного зимнего периода на 15% и более.
Опубликовано: Светлана Репина
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