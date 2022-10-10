Украина прекратила экспорт электроэнергии в страны ЕС после ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре

Представители украинского правительства заявили, что экспорт электроэнергии в страны Европы приостановлен с 11 октября. Причина — российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Украина с 11 октября вынуждена приостановить экспорт электроэнергии из-за атак России на объекты энергетической инфраструктуры. Этот шаг направлен на стабилизацию собственной энергосистемы.

"Именно экспорт электроэнергии из Украины помог Европе сократить использование российских энергоресурсов. Вот почему Россия разрушает нашу систему, исключая возможность экспорта энергии из Украины", — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В пресс-релизе министерства подчеркивается, что "Россия продолжает энергетический террор против Украины, а также усиливает энергетическое давление на ЕС".

Агентство "Интерфакс-Украина" указывает, что Украина экспортировала электроэнергию в том числе в Румынию и Словакию, а также в Польшу и Молдову.

В экстренных службах Украины сообщили, что в 15 регионах возникло 30 пожаров, а подача электроэнергии была отключена из-за ракетных обстрелов инфраструктуры в 12 регионах и в Киеве.

Это Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Тернопольская области, а также город Киев.