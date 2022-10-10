Правитель ОАЭ встретится с Владимиром Путиным в Москве

11 октября правитель Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян встретится с президентом России в Москве, чтобы обсудить дружеские отношения и международные вопросы.

Встреча состоится всего через неделю после того, как ОПЕК+, в которую входят ОАЭ и Россия, приняла решение сократить объемы добычи нефти. Это решение вызвало недовольство в США из-за предстоящего роста цен.

ОАЭ старались избегать занимать определенную позицию в поддержку Запада или России на протяжении всего конфликта, но проголосовали за резолюцию ООН о признании недавних референдумов незаконными.