Правитель ОАЭ встретится с Владимиром Путиным в Москве

2022-10-10

22:32

11 октября правитель Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян встретится с президентом России в Москве, чтобы обсудить дружеские отношения и международные вопросы.

Встреча состоится всего через неделю после того, как ОПЕК+, в которую входят ОАЭ и Россия, приняла решение сократить объемы добычи нефти. Это решение вызвало недовольство в США из-за предстоящего роста цен.

ОАЭ старались избегать занимать определенную позицию в поддержку Запада или России на протяжении всего конфликта, но проголосовали за резолюцию ООН о признании недавних референдумов незаконными.

Опубликовано: Светлана Репина







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