Правитель ОАЭ встретится с Владимиром Путиным в Москве
2022-10-10
22:32
11 октября правитель Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян встретится с президентом России в Москве, чтобы обсудить дружеские отношения и международные вопросы.
Встреча состоится всего через неделю после того, как ОПЕК+, в которую входят ОАЭ и Россия, приняла решение сократить объемы добычи нефти. Это решение вызвало недовольство в США из-за предстоящего роста цен.
ОАЭ старались избегать занимать определенную позицию в поддержку Запада или России на протяжении всего конфликта, но проголосовали за резолюцию ООН о признании недавних референдумов незаконными.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко подписал указы, согласно которым КГБ переходит в подчинение президента
Канадский МИД считает Крымский мост законной целью для ВСУ
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-президента РФ Медведева
Генассамблея ООН запретила анонимно проводить голосование о непризнании референдумов в Украине
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск