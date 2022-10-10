Вице-премьер Киргизии объяснил отмену учений ОДКБ «Нерушимое братство-2022»
2022-10-10
22:38
Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов объяснил отмену учений ОДКБ «Нерушимое братство-2022» на своей территории.
10 октября заместитель председателя Кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов в пресс-релизе заявил, что учения ОДКБ «Нерушимое братство-2022» были отменены из-за недавнего конфликта с Таджикистаном.
Байсалов отметил, что у Киргизии «абсолютно нерушимое членство в ОДКБ», ввиду чего Бишкек не планировал нарушать устав организации, а лишь учитывал общественное мнение Кыргыстана, которое не приветствовало бы присутствие военного контингента Таджикистана на учениях.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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