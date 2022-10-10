Президент ОАЭ 11 октября посетит Россию для решения кризиса на Украине

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заида Аль Нахайян 11 октября намерен прибыть с рабочим визитом в Россию для решения конфликта на Украине.

10 октября пресс-служба Министерства иностранных дел ОАЭ для эмиратского агентства WAM сообщила о предстоящем визите главы государства Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию.

Отмечается, что завтра, 11 октября 2022 года, президент ОАЭ бен Заида Аль Нахайяна посетит с рабочим визитом РФ, чтобы оказать «помощь в достижении эффективных политических решений» в украинском конфликте.