Гурцкая снялась в фотосессии без тёмных очков

Певица Диана Гурцкая снялась в фотосессии, где предстала в непривычном ярком образе и без тёмных очков, чем восхитила своих поклонников.

Темные очки и одежда пастельных цветов - постоянные атрибуты образов Дианы Гурцкой. Для новой фотосессии знаменитость решилась отойти от привычного настроения, чем порадовала поклонников.

Фотограф Хвичи Кварацхелии и его команда облачил исполнительницу в черную кожаную куртку, дополнив образ ярким макияжем.

На некоторых фото певица позирует в нежном черном фатине и массивной шляпе. Звезда даже решилась снять очки по такому поводу. Об этом сообщает"StarHit".

Хвич отметил: "Все знают Диану как нежную, искреннюю, полной любви ко всему миру. Мне хотелось показать ее иной, раскрыть совершенно другие грани, которые никто не видел. Нужна огромная смелость выйти из зоны комфорта и пойти на такой сумасшедший эксперимент".