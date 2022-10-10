Байден дал добро на отправку в Украину новейших американских систем ПВО

Соединенные Штаты Америки в скором времени помогут Украине еще и новейшими системами ПВО.

Вечером 10 октября состоялся телефонный разговор между президентами Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и главой Украины Владимиром Зеленским.

Как стало известно сразу после разговора, инициатором стал президент Украины. Он запросил у Соединенных Штатов поставки систем противовоздушной обороны.

При этом отмечается, что американский президент дал добро на поставки новейших систем ПВО для Вооруженных сил Украины.

"Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая передовые системы противовоздушной обороны", - приводит РБК заявление пресс-службы Белого дома.

Системы противовоздушной обороны Украины показали свою непригодность после того, как российские ракеты ударили по электростанциям по всей территории страны.