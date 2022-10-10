Сделка по обмену Бритни Грайнер и Пола Уилана может состояться в этом году

2022-10-10

23:14

Экс-дипломат из США Билл Ричардсон в интервью CNN рассказал, что к концу года есть шанс провести сделку по обмену двоих американских заключенных на двоих российских.

Вместе с тем он уточнил, что выражает только свое мнение и относится к ситуации с осторожным оптимизмом. Он отказался раскрывать, с кем именно обсуждал данный вопрос, но сказал, что это лица, приближенные к российскому президенту. 

Одна из заключенных, о которых идет речь – Бритни Грайнер, задержанния 5 марта при прохождении таможенного контроля за ввоз в страну гашишного масла. Ее осудили на 9 лет колонии.

Опубликовано: Светлана Репина







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