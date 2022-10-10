Сделка по обмену Бритни Грайнер и Пола Уилана может состояться в этом году
2022-10-10
23:14
Экс-дипломат из США Билл Ричардсон в интервью CNN рассказал, что к концу года есть шанс провести сделку по обмену двоих американских заключенных на двоих российских.
Вместе с тем он уточнил, что выражает только свое мнение и относится к ситуации с осторожным оптимизмом. Он отказался раскрывать, с кем именно обсуждал данный вопрос, но сказал, что это лица, приближенные к российскому президенту.
Одна из заключенных, о которых идет речь – Бритни Грайнер, задержанния 5 марта при прохождении таможенного контроля за ввоз в страну гашишного масла. Ее осудили на 9 лет колонии.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко подписал указы, согласно которым КГБ переходит в подчинение президента
Канадский МИД считает Крымский мост законной целью для ВСУ
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-президента РФ Медведева
Генассамблея ООН запретила анонимно проводить голосование о непризнании референдумов в Украине
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск