Сделка по обмену Бритни Грайнер и Пола Уилана может состояться в этом году

Экс-дипломат из США Билл Ричардсон в интервью CNN рассказал, что к концу года есть шанс провести сделку по обмену двоих американских заключенных на двоих российских.

Вместе с тем он уточнил, что выражает только свое мнение и относится к ситуации с осторожным оптимизмом. Он отказался раскрывать, с кем именно обсуждал данный вопрос, но сказал, что это лица, приближенные к российскому президенту.

Одна из заключенных, о которых идет речь – Бритни Грайнер, задержанния 5 марта при прохождении таможенного контроля за ввоз в страну гашишного масла. Ее осудили на 9 лет колонии.