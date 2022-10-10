Байден пообещал Зеленскому поставить современные системы ПВО для Украины

2022-10-10

23:19

Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским об оказании военной помощи.

В понедельник ночью, 10 октября 2022 года, президент Соединённых Штатов Джо Байден пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому продолжать оказывать военную помощь Украине.

Байден также утверждает, что в ближайшее время Вашингтон передаст Киеву современные системы противовоздушной обороны, что Украина имела возможность перехватывать российские ракеты.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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