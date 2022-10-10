Байден пообещал Зеленскому поставить современные системы ПВО для Украины
2022-10-10
23:19
Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским об оказании военной помощи.
В понедельник ночью, 10 октября 2022 года, президент Соединённых Штатов Джо Байден пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому продолжать оказывать военную помощь Украине.
Байден также утверждает, что в ближайшее время Вашингтон передаст Киеву современные системы противовоздушной обороны, что Украина имела возможность перехватывать российские ракеты.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко подписал указы, согласно которым КГБ переходит в подчинение президента
Канадский МИД считает Крымский мост законной целью для ВСУ
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-президента РФ Медведева
Генассамблея ООН запретила анонимно проводить голосование о непризнании референдумов в Украине
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск