В России хотят создавать добровольческие отряды из профессиональных спортсменов

РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники сообщает, что в России могут быть созданы отряды добровольцев из профессиональных спортсменов. Их планируется задействвоать при проведении СВО.

Ожидается, что в ближайшее время соответствующая информация будет направлена спортивным федерациям регионов.

Если эксперимент пройдет удачно, добровольцев окажется достаточное количество, то могут задействовать и столичные федерации по видам спорт.

Некоторые профессиональные спортсмены уже получили повестки в рамках частичной мобилизации.