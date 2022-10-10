В России хотят создавать добровольческие отряды из профессиональных спортсменов

2022-10-10

23:19

РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники сообщает, что в России могут быть созданы отряды добровольцев из профессиональных спортсменов. Их планируется задействвоать при проведении СВО.

Ожидается, что в ближайшее время соответствующая информация будет направлена спортивным федерациям регионов. 

Если эксперимент пройдет удачно, добровольцев окажется достаточное количество, то могут задействовать и столичные федерации по видам спорт. 

Некоторые профессиональные спортсмены уже получили повестки в рамках частичной мобилизации.

Опубликовано: Светлана Репина







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