В России хотят создавать добровольческие отряды из профессиональных спортсменов
2022-10-10
23:19
РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники сообщает, что в России могут быть созданы отряды добровольцев из профессиональных спортсменов. Их планируется задействвоать при проведении СВО.
Ожидается, что в ближайшее время соответствующая информация будет направлена спортивным федерациям регионов.
Если эксперимент пройдет удачно, добровольцев окажется достаточное количество, то могут задействовать и столичные федерации по видам спорт.
Некоторые профессиональные спортсмены уже получили повестки в рамках частичной мобилизации.
Опубликовано: Светлана Репина
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