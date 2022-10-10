Количество обанкротившихся немецких компаний выросло на 34% на фоне энергетического кризиса
2022-10-10
23:25
Институт исследования экономики имени Лейбница опубликовал данные, согласно которым в сентябре обанкротилось на 34% больше немецких компаний, чем в тот же период прошлого года.
Это связано с нарастанием энергетического кризиса и повышением цен на энергоресурсы. Всего с начала кризиса энергетики в Германии разорилось около 760 компаний. В августе институт прогнозировал рост банкротств только на 25%.
При этом аналитики предупреждают, что в дальнейшем этот показатель будет расти. В ноябре рост может составить 40%, а в целом за год – до 14%.
Опубликовано: Светлана Репина
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