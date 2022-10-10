Количество обанкротившихся немецких компаний выросло на 34% на фоне энергетического кризиса

Институт исследования экономики имени Лейбница опубликовал данные, согласно которым в сентябре обанкротилось на 34% больше немецких компаний, чем в тот же период прошлого года.

Это связано с нарастанием энергетического кризиса и повышением цен на энергоресурсы. Всего с начала кризиса энергетики в Германии разорилось около 760 компаний. В августе институт прогнозировал рост банкротств только на 25%.

При этом аналитики предупреждают, что в дальнейшем этот показатель будет расти. В ноябре рост может составить 40%, а в целом за год – до 14%.