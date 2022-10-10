Бывший председатель совета директоров Mail.Ru Group Мильнер отказался от российского гражданства

Бизнесмен Юрий Мильнер больше не является гражданином России. Он рассказал в Twitter, что завешил процедуру выхода их российского гражданства вместе со своей семьей.

Мильнер уже третий представитель ТОП-15 российских бизнесменов по версии Forbes, принявший такое решение. С 1999 года у него есть израильское гражданство, а с 2014 года он живет в США.

Юрий Мильнер является инвестором и владельцем DST Global, а также бывшим совладельцем и председателем совета директоров Mail.Ru Group.