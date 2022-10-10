Бывший председатель совета директоров Mail.Ru Group Мильнер отказался от российского гражданства
2022-10-10
23:40
Бизнесмен Юрий Мильнер больше не является гражданином России. Он рассказал в Twitter, что завешил процедуру выхода их российского гражданства вместе со своей семьей.
Мильнер уже третий представитель ТОП-15 российских бизнесменов по версии Forbes, принявший такое решение. С 1999 года у него есть израильское гражданство, а с 2014 года он живет в США.
Юрий Мильнер является инвестором и владельцем DST Global, а также бывшим совладельцем и председателем совета директоров Mail.Ru Group.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко подписал указы, согласно которым КГБ переходит в подчинение президента
Канадский МИД считает Крымский мост законной целью для ВСУ
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-президента РФ Медведева
Генассамблея ООН запретила анонимно проводить голосование о непризнании референдумов в Украине
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск