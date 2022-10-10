Global Times: слова Байдена об Армагеддоне на Украине обнажили его главную проблему
2022-10-10
23:48
Обозреватель Global Times считает, что постоянные противоречия в словах Джо Байдена указывают на хаос во внешней политике США.
10 сентября обозреватель китайской газеты-таблоид Элиас Сепеда указал на то, что президент Соединённых Штатов Джо Байден постоянно противоречит сам себе в ходе каждого своего заявления, также как и его администрация, пытающаяся оправдать американского лидера.
Сапеда привёл в качестве примера громкое заявление Байдена об угрозе атомного Армагеддона из-за украинского конфликта, после чего пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пыталась снизить напряжение в обществе, возникшее из-за слов президента США, утверждая, что Вашингтон не видит признаков подготовки Москвы к использованию ядерного оружия.
Элиас Сапеда утверждает, что подобные ситуации доказывают существование увеличивающего риск возникновения крупномасштабной войны хаоса во внутренней политике, которую проводит Белый дом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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