Сербия усиливает охрану «Турецкого потока» после предупреждения Владимира Путина

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что охрана участка газопровода «Турецкий поток», проходящего через его страну, будет усилена. Это произошло после предупреждения Владимира Путина по поводу иска диверсий на газопроводе.

Российский лидер отметил, что в случае повреждения газопровода поставки газа в страну могут быть прерваны. В связи с этим Вучич поручил полиции и местному агентству безопасности усилить защиту магистрали, в том числе с использованием вертолетов.

Александр Вучич рассказал, что планирует запросить у Росси дополнительную информацию по поводу возможных диверсий.