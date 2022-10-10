Акции китайских производителей микросхем рухнули после усиления экспортного контроля США

Акции китайских производителей микросхем резко упали после того, как США усилили экспортный контроль над продажами полупроводников. Это вызывает опасения по поводу технологических перспектив Китая.

Администрация Байдена ввела экспортный контроль, который ограничит продажи полупроводников, изготовленных с использованием американских технологий, если у продавцов нет экспортной лицензии.

Эти меры могут затруднить получение китайскими компаниями микросхем, произведенных в любой точке мира с использованием американского оборудования.

Это может сдержать усилия Китая по разработке передовых технологий, включая военное оружие, что считается самым большим изменением в экспортной политике США в отношении Пекина за последние десятилетия.