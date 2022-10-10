Акции китайских производителей микросхем рухнули после усиления экспортного контроля США
2022-10-10
23:56
Акции китайских производителей микросхем резко упали после того, как США усилили экспортный контроль над продажами полупроводников. Это вызывает опасения по поводу технологических перспектив Китая.
Администрация Байдена ввела экспортный контроль, который ограничит продажи полупроводников, изготовленных с использованием американских технологий, если у продавцов нет экспортной лицензии.
Эти меры могут затруднить получение китайскими компаниями микросхем, произведенных в любой точке мира с использованием американского оборудования.
Это может сдержать усилия Китая по разработке передовых технологий, включая военное оружие, что считается самым большим изменением в экспортной политике США в отношении Пекина за последние десятилетия.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко подписал указы, согласно которым КГБ переходит в подчинение президента
Канадский МИД считает Крымский мост законной целью для ВСУ
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-президента РФ Медведева
Генассамблея ООН запретила анонимно проводить голосование о непризнании референдумов в Украине
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск