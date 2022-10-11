В Сирии российские и американские военные пожали друг другу руки и сфотографировались вместе

2022-10-11

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Российские и американские военные, встретившись в Сирии, пожали другу руки и сделали совместные фотографии.

США и Россия поддерживали разные стороны в Сирии: Кремль поддерживал сирийского диктатора Башара Асада, а Вашингтон возглавляемое курдами ополчение, которое боролось против Исламского государства.  США и Россия ранее полагались на линии деконфликтности, чтобы предотвратить эскалацию напряженности.

Сегодня несколько сотен американских военнослужащих остаются на северо-востоке Сирии, и Вашингтон, и Москва проводят патрулирование, чтобы воспрепятствовать любым дальнейшим посягательствам со стороны Турции, члена НАТО, а также партнера России.

Опубликовано: Светлана Репина







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