В Сирии российские и американские военные пожали друг другу руки и сфотографировались вместе
2022-10-11
00:02
Российские и американские военные, встретившись в Сирии, пожали другу руки и сделали совместные фотографии.
США и Россия поддерживали разные стороны в Сирии: Кремль поддерживал сирийского диктатора Башара Асада, а Вашингтон возглавляемое курдами ополчение, которое боролось против Исламского государства. США и Россия ранее полагались на линии деконфликтности, чтобы предотвратить эскалацию напряженности.
Сегодня несколько сотен американских военнослужащих остаются на северо-востоке Сирии, и Вашингтон, и Москва проводят патрулирование, чтобы воспрепятствовать любым дальнейшим посягательствам со стороны Турции, члена НАТО, а также партнера России.
Опубликовано: Светлана Репина
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