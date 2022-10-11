В Киргизии объяснили, почему отменили учения «Нерушимое братство»
2022-10-11
00:09
Заместитель главы кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов рассказал, с чем связана отмена учений «Нерушимое братство-2022». По его словам, причина заключается в недавнем конфликте страны с Таджикистаном.
Байсалов подчеркнул, что в Киргизии не подвергают сомнению свое членство в ОДКБ и не имеют претензий к организации.
Вместе с тем он отметил, что население Киргизии негативно воспримет проведение совместных учений с Таджикистаном после недавних событий, поэтому было принято решение отменить их.
Учения ОДКБ «Нерушимое братство-2022» должны были начаться в Киргизии с 9 октбяря.
Опубликовано: Светлана Репина
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