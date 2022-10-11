США пригрозили Саудовской Аравии блокировкой поставок оружия за сокращение нефтедобычи
2022-10-11
00:21
Сенатор-демократ Боб Менендес призвал администрацию Байдена немедленно заморозить все аспекты сотрудничества с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти.
Менденес также пообещал заблокировать все поставки оружия в Саудовскую Аравию. У него есть такое право, поскольку он возглавляет Сенат по международным отношениям и может наложить вето на поставки вооружений.
США и другие союзные правительства назвали сокращение нефтедобычи подарком Москве и испытанием решимости европейских стран, которые ранее в значительной степени полагались на Россию в своих энергетических потребностях.
Официальные лица США тайно призывали Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, чтобы увеличить мировые поставки и снизить цены для потребителей в США и Европе.
Опубликовано: Светлана Репина
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