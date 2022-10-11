Стивен Сигал поздравил «одного из величайших президентов в мире» Путина с днем рождения в запрещенном Instagram

Актер Стивен Сигал опубликовал в соцсети Instagram, запрещенной в России, видеопоздравление Владимиру Путину. Он назвал его «одним из величайших мировых лидеров и одним из величайших президентов в мире».

Сигал заявил, что молится о том, чтобы Путин получил поддержку, в которой он нуждается. Актер уверен, что вскоре все невзгоды закончатся, и все будут жить в мире.

Полгода назад в Москве был организован торжественный обед в честь 70-летия Стивена Сигала. С 2017 года у актера есть российское гражданство.

