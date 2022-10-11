Стивен Сигал поздравил «одного из величайших президентов в мире» Путина с днем рождения в запрещенном Instagram
2022-10-11
00:32
Актер Стивен Сигал опубликовал в соцсети Instagram, запрещенной в России, видеопоздравление Владимиру Путину. Он назвал его «одним из величайших мировых лидеров и одним из величайших президентов в мире».
Сигал заявил, что молится о том, чтобы Путин получил поддержку, в которой он нуждается. Актер уверен, что вскоре все невзгоды закончатся, и все будут жить в мире.
Полгода назад в Москве был организован торжественный обед в честь 70-летия Стивена Сигала. С 2017 года у актера есть российское гражданство.
Опубликовано: Светлана Репина
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