Эрдоган указал Западу на ошибки в оценке последствий украинского кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время вступления в Анкаре заявил, что западным странам не удалось правильно оценить последствия украинского кризиса. Именно поэтому им теперь приходится задумываться, как пережить зиму.

Он сказал, что впереди мир ждет эра конфликтов. По его словам, состоятельные люди становятся все богаче, в то время как Азия и Африка не имеют доступа к продуктам питания.

Эрдоган указал на резкий рост инфляции, который создает сложности и для западных стран, а также на риски для продовольственной безопасности. Он также отметил, что в Турции нет опасений по поводу того, как пережить предстоящую зиму.