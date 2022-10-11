Правительство Польши приказало привести в готовность 62 тысячи бомбоубежищ по всей стране

В Польше будет проходить самая масштабная за всю историю проверка бомбоубежищ.

В Польше начнется повсеместная проверка бомбоубежищ. Всего планируется проверить около 62 тысяч таких сооружений.

Об этом 10 октября заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик.

"Польские ведомства, отвечающие за безопасность населения, проводят инвентаризацию 62 000 бомбоубежищ", — заявил он

Напомним, что 10 октября были нанесены ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины.