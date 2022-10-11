Влиятельный сенатор США пригрозил заблокировать продажу оружия Саудовской Аравии
2022-10-11
06:16
Глава комитета по иностранным делам Сената США Боб Менендес пригрозил в понедельник (10 октября) заблокировать продажи оружия Саудовской Аравии, которую он обвиняет в том, что она играет на руку Кремлю, сокращая добычу нефти.
«Я должен осудить недавнее решение правительства Саудовской Аравии помочь поддержать войну Путина (в Украине, — прим. ред.) через картель ОПЕК», — говорится в заявлении сенатора США.
На встрече в прошлую среду ОПЕК+ решила резко сократить добычу сырой нефти, что привело к росту цен. США обвинили картель в помощи Москве, которая заинтересована в поддержке высоких цен.
В ответ сенатор-демократ Боб Менендес призвал США немедленно заморозить «все аспекты нашего сотрудничества с Саудовской Аравией, включая любые продажи оружия» .
«Как глава сенатского комитета по иностранным делам я не допущу никакого сотрудничества с Эр-Риядом до тех пор, пока королевство не пересмотрит свою позицию в отношении войны в Украине», — заявил он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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