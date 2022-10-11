Ураган «Ян» унес жизни более 100 человек в США

Число погибших от последствий урагана «Ян», одного из самых сильных в новейшей американской истории, обрушившегося на юго-восток США в конце сентября, достигло 107 человек, сообщили местные власти.

Согласно данным судебно-медицинских властей, только во Флориде, наиболее пострадавшем штате, погибло не менее 102 человек.

Еще пять человек погибли в Северной Каролине. Официальные данные могут быть дополнены, а некоторые американские СМИ сообщают о еще больших потерях.

Ураган «Ян» — один из самых разрушительных ураганов, обрушившихся на Соединенные Штаты с начала века. Однако потери от него остаются намного ниже, чем от «Катрины», которая опустошила Луизиану и унесла жизни 1800 человек в 2005 году.