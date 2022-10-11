Польша, Молдавия и Румыния остались без украинской электроэнергии

2022-10-11

07:10

Из-за превентивного удара ВКС России по энергетической инфраструктуре, Украина вынуждена приостановить поставки электроэнергии в соседние страны с 11 октября.

«Сегодняшние ракетные обстрелы, которые поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, вынуждают Украину пойти на приостановку с 11 октября экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы», — сообщает Минэнерго Украины.

Без дополнительных поставок электроэнергии остались Польша, Румыния и Молдова.

По заявлению Минэнерго Украины эти страны использовали возможность импорта энергии с Украины, как замещение поставок российского газа.

 

Опубликовано: Тарас Медведев







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