Foreign Policy рассказал о требованиях Украины к США после ударов России

Киев потребовал от Вашингтона снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS после российских ударов по инфраструктурным объектам.

Журнал Foreign Policy рассказал о требования Украины к США снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью до 300 км после нанесения Россией ударов по инфраструктурным объектам. Издание опубликовало обращение письмо председателя Верховной рады Руслана Стефанчука к Конгрессу США.

"В Украине хотят, чтобы США избавились от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS", — написано в документе.

Кроме того парламент Украины просит начать поставки американских истребителей F-15 и F-16, а также зенитно-ракетных систем для создания беспилотной зоны над страной.