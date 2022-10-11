Foreign Policy рассказал о требованиях Украины к США после ударов России
2022-10-11
07:28
Киев потребовал от Вашингтона снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS после российских ударов по инфраструктурным объектам.
Журнал Foreign Policy рассказал о требования Украины к США снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью до 300 км после нанесения Россией ударов по инфраструктурным объектам. Издание опубликовало обращение письмо председателя Верховной рады Руслана Стефанчука к Конгрессу США.
"В Украине хотят, чтобы США избавились от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS", — написано в документе.
Кроме того парламент Украины просит начать поставки американских истребителей F-15 и F-16, а также зенитно-ракетных систем для создания беспилотной зоны над страной.
Опубликовано: Максим Алексеев
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