Рогов оценил возможности по быстрому освобождению занятых территорий

2022-10-11

07:43

Рогов заявил о возможности быстро освободить территории, занятые украинской армией.

В интервью РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Виктор Рогов заявил, что занятые ВСУ территории смогут быть освобождены быстрее, чем может показаться.

"Наступление ВСУ может быть приурочено к 14 октября, которую киевский режим считает днем создания Украинской повстанческой армии (УПА). Однако жители Запорожья готовы защищать свои дома, так как у нас 14 октября - это день освобождения от немецко-фашистских захватчиков", — сказал он.

Виктор Рогов подчеркнул, что украинские боевики могут не тешить себя иллюзиями, так как освобождение занятых ими территорий произойдет очень быстро.

Опубликовано: Максим Алексеев







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