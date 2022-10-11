Рогов оценил возможности по быстрому освобождению занятых территорий
2022-10-11
07:43
Рогов заявил о возможности быстро освободить территории, занятые украинской армией.
В интервью РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Виктор Рогов заявил, что занятые ВСУ территории смогут быть освобождены быстрее, чем может показаться.
"Наступление ВСУ может быть приурочено к 14 октября, которую киевский режим считает днем создания Украинской повстанческой армии (УПА). Однако жители Запорожья готовы защищать свои дома, так как у нас 14 октября - это день освобождения от немецко-фашистских захватчиков", — сказал он.
Виктор Рогов подчеркнул, что украинские боевики могут не тешить себя иллюзиями, так как освобождение занятых ими территорий произойдет очень быстро.
Опубликовано: Максим Алексеев
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