Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев: заболеваемость и смертность от коронавируса значительно увеличиваются

2022-10-11

07:58

Эксперт отметил возрастающую летальность заболевания. По сравнению с прошлыми годами она уже одна из самых высоких, причем значительно чаще стали умирать дети до 14 лет и пенсионеры.

Сейчас в Беларуси и России фиксируется увеличение числа заболевших короновирусом по сравнению с летом, однако до максимума еще далеко, он наступит в ноябре. 

По словам Александра Соловьева реальная картина с заболеваемостью хуже, чем сообщают официальные власти. Многие люди с недомоганием просто не обращаются в клинику, но необратимые изменения в организме могут наступить и при легком течении заболевания. 

Ситуацию ухудшает то, что новые подвиды коронавируса могут уклоняться от иммунитета, плюс их сложнее выявлять. Виды ковида обмениваются геномами, что увеличивает их устойчивость к лекарствам. 
 

Опубликовано: Сергей Стаалкер







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