Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев: заболеваемость и смертность от коронавируса значительно увеличиваются
2022-10-11
07:58
Эксперт отметил возрастающую летальность заболевания. По сравнению с прошлыми годами она уже одна из самых высоких, причем значительно чаще стали умирать дети до 14 лет и пенсионеры.
Сейчас в Беларуси и России фиксируется увеличение числа заболевших короновирусом по сравнению с летом, однако до максимума еще далеко, он наступит в ноябре.
По словам Александра Соловьева реальная картина с заболеваемостью хуже, чем сообщают официальные власти. Многие люди с недомоганием просто не обращаются в клинику, но необратимые изменения в организме могут наступить и при легком течении заболевания.
Ситуацию ухудшает то, что новые подвиды коронавируса могут уклоняться от иммунитета, плюс их сложнее выявлять. Виды ковида обмениваются геномами, что увеличивает их устойчивость к лекарствам.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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