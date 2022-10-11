Удар по инфраструктуре Украины нёс предупредительный характер

Военный эксперт Сивков: массированный удар по Украине носил демонстративный характер.

11 октября доктор военных наук Константин Сивков заявил РИА Новости, что удар высокоточным оружием по инфраструктуре Украины носит демонстративный характер, чтобы показать способности России наносить такие массированные ракетные удары и наличие решимости. Сивков утверждает, что таким образом Москва дает понять Киеву, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений.

Министерство обороны России 10 октября сообщало, что российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.