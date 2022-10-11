Ashard Al-Awsat рассказали, как США обманули Зеленского
2022-10-11
08:26
Арабское издание утверждает, что Вашингтон подтолкнул Украину к вступлению в НАТО, а потом способствовал отклонению заявки.
Обозреватель арабского издания Asgard Al-Awsat Савсан аш-Шаер заявила, что США подталкивала Украину к присоединению к Североатлантическому альянсу, а в самый ответственный момент Вашингтон отклонил заявку.
"Вашингтон подталкивал Украину в НАТО, рассчитывая на негативную реакцию Москвы. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель понимала истинные мотивы американцев и поэтому была против этого решения, но ее никто не услышал", - написано в публикации.
Автор статьи пишет, что стремление президента Украины Владимира Зеленского интегрировать страны в структуры Североатлантического альянса привели к трагическим последствиям.
Опубликовано: Максим Алексеев
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