Арабское издание утверждает, что Вашингтон подтолкнул Украину к вступлению в НАТО, а потом способствовал отклонению заявки.

Обозреватель арабского издания Asgard Al-Awsat Савсан аш-Шаер заявила, что США подталкивала Украину к присоединению к Североатлантическому альянсу, а в самый ответственный момент Вашингтон отклонил заявку.

"Вашингтон подталкивал Украину в НАТО, рассчитывая на негативную реакцию Москвы. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель понимала истинные мотивы американцев и поэтому была против этого решения, но ее никто не услышал", - написано в публикации.

Автор статьи пишет, что стремление президента Украины Владимира Зеленского интегрировать страны в структуры Североатлантического альянса привели к трагическим последствиям.