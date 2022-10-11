Дочь Бодрова рассказала о работе с Козловским и Цыгановым
2022-10-11
09:20
Дочь покойного Сергея Бодрова, актриса Ольга Бодрова помнит каждого партнера по площадке. Она поведала о сотрудничестве с коллегами Данилой Козловским и Евгением Цыгановым.
Дочери Сергея Бодрова Ольге посчастливилось поработать с Данилой Козловским над его масштабным проектом - "Карамора". Артист не только играл в картине, но и был ее режиссером.
Актриса призналась, что была в восторге от работы с кинодеятелем.
В интервью "Собака.ru" Бодрова поделилась впечатлением: "Данила - огонь заряжающий на максимальную отдачу, вечный двигатель, неиссякаемая энергия и невероятная работоспособность".
В театре Ольге посчастливилось выступать на одной сцене с Евгением Цыгановым. Талант более опытного коллеги поразил девушку.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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