Дочь Бодрова рассказала о работе с Козловским и Цыгановым

Дочь покойного Сергея Бодрова, актриса Ольга Бодрова помнит каждого партнера по площадке. Она поведала о сотрудничестве с коллегами Данилой Козловским и Евгением Цыгановым.

Дочери Сергея Бодрова Ольге посчастливилось поработать с Данилой Козловским над его масштабным проектом - "Карамора". Артист не только играл в картине, но и был ее режиссером.

Актриса призналась, что была в восторге от работы с кинодеятелем.

В интервью "Собака.ru" Бодрова поделилась впечатлением: "Данила - огонь заряжающий на максимальную отдачу, вечный двигатель, неиссякаемая энергия и невероятная работоспособность".

В театре Ольге посчастливилось выступать на одной сцене с Евгением Цыгановым. Талант более опытного коллеги поразил девушку.