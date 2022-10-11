Посол РФ в США Антонов: Штаты приблизились к красной линии

2022-10-11

09:33

Непрекращающиеся поставки вооружений Украине приблизили Соединенные Штаты к красной линии: так охарактеризовал ситуацию посол России в США Антонов.

Американский президент Байден успел пообещать Зеленскому поставить дальнобойные орудия, но это по словам дипломата и будет являться красной линией.

Слова Антонова можно считать официальным призывом к США и другим странам НАТО о прекращении накачивания Украины оружием, поскольку это ведет лишь к новым человеческим жертвам.

Нынешние действия США посол охарактеризовал как ведущие к дальнейшей эскалации конфликта, участником которого соединенные Штаты уже являются.

Опубликовано: Сергей Стаалкер







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