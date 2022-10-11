Сивков: массированный ракетный удар РФ по Украине носил демонстративный характер

Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал вчерашнюю серию ракетных ударов армии России по территории Украины.

11 октября журналисты российского издания "РИА Новости" взяли интервью у военного аналитика Константина Сивкова, который сообщил, что вчерашний российский ракетный удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины носил демонстративный и показательный характер, поскольку Киев быстро сумеет восстановить все повреждённые объекты.

По мнению Сивкова, Министерство обороны России хотела показать Владимиру Зеленскому сами способности российских ракет, и при следующем обстреле Москва может атаковать более важные украинские объекты инфраструктуры.