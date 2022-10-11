Сивков: массированный ракетный удар РФ по Украине носил демонстративный характер
2022-10-11
09:34
Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал вчерашнюю серию ракетных ударов армии России по территории Украины.
11 октября журналисты российского издания "РИА Новости" взяли интервью у военного аналитика Константина Сивкова, который сообщил, что вчерашний российский ракетный удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины носил демонстративный и показательный характер, поскольку Киев быстро сумеет восстановить все повреждённые объекты.
По мнению Сивкова, Министерство обороны России хотела показать Владимиру Зеленскому сами способности российских ракет, и при следующем обстреле Москва может атаковать более важные украинские объекты инфраструктуры.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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