Лукашенко вылетел в Таджикистан для переговоров с Рахмоном
2022-10-11
09:39
11 октября Александр Лукашенко покинул Минск на правительственном самолёте, направившись в Таджикистан.
Пресс-служба белорусского президента уведомляет, что утром вторника Александр Лукашенко вылетел на самолёте в Таджикистан для встречи с президентом страны Эмомали Рахмоном, намереваясь обсудить с ним вопросы экономического характера и наращивание сотрудничества между двумя странами.
Также в пресс-службе Лукашенко анонсировали подписание пакета документов с Рахмоновым по итогам переговоров, а 12 октября президент Беларуси посетит экономический форум в Душанбе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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