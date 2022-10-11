Лукашенко вылетел в Таджикистан для переговоров с Рахмоном

11 октября Александр Лукашенко покинул Минск на правительственном самолёте, направившись в Таджикистан.

Пресс-служба белорусского президента уведомляет, что утром вторника Александр Лукашенко вылетел на самолёте в Таджикистан для встречи с президентом страны Эмомали Рахмоном, намереваясь обсудить с ним вопросы экономического характера и наращивание сотрудничества между двумя странами.

Также в пресс-службе Лукашенко анонсировали подписание пакета документов с Рахмоновым по итогам переговоров, а 12 октября президент Беларуси посетит экономический форум в Душанбе.