Байден пообещал в кратчайшие сроки поставить Украине новейшие системы ПВО

Президент США Джо Байден в в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал, что США предоставят Украине передовые системы ПВО, сообщает CNN.

"У меня состоялся продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Основной темой разговора была противовоздушная оборона. На данный момент это приоритет номер 1 в нашем сотрудничестве", - заявил президент Украины в понедельник.

Вскоре после Зеленского Белый дом также проинформировал лидеров других стран-союзников о разговоре, где президент Байден пообещал, что США продолжат поставлять Украине вооружение, необходимое для обороны, в том числе передовые системы ПВО.

Зеленский также сообщил, что ранее в понедельник говорил об обстреле украинских городов с послом США в Киеве Бриджит Бринк.

"Соединенные Штаты осуждают атаки России на объекты инфраструктуры Украины и полны решимости привлечь Россию к ответственности. Спасибо за вашу поддержку!" - написал украинский президент в Telegram.

В понедельник произошел массированный российский ракетный обстрел нескольких городов в большинстве областей Украины. Целью стала столица (впервые с июня этого года), а также, в частности, Харьков, Одесса, Днепр, Кривой Рог, Кременчуг, Запорожье, Николаев, Житомир, Винница, Ивано-Франковск, Тернополь, Львов и Ровно. По меньшей мере 19 человек погибли и 105 получили ранения.