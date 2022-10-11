Байден пообещал Зеленскому скорую поставку систем ПВО из США в Украину
2022-10-11
09:43
Джо Байден провёл телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, анонсировав новые поставки вооружений Киеву.
Накануне состоялся новый раунд телефонных переговоров между Джозефом Байденом и Владимиром Зеленским, в ходе который американский лидер пообещал украинскому коллеге скорые поставки Киеву систем противовоздушной обороны из Соединённых Штатов. Днём ранее пресс-служба Минобороны Германии также пообещала перебросить в Украину экземпляр системы ПВО Iris-T.
Примечательно, что западные лидеры вновь заговорили о поставках ПВО Киеву после вчерашнего ракетного обстрела Украины российскими кораблями и авиацией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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