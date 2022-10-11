Байден пообещал Зеленскому скорую поставку систем ПВО из США в Украину

Джо Байден провёл телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, анонсировав новые поставки вооружений Киеву.

Накануне состоялся новый раунд телефонных переговоров между Джозефом Байденом и Владимиром Зеленским, в ходе который американский лидер пообещал украинскому коллеге скорые поставки Киеву систем противовоздушной обороны из Соединённых Штатов. Днём ранее пресс-служба Минобороны Германии также пообещала перебросить в Украину экземпляр системы ПВО Iris-T.

Примечательно, что западные лидеры вновь заговорили о поставках ПВО Киеву после вчерашнего ракетного обстрела Украины российскими кораблями и авиацией.