Посол ЕС в Беларуси Шубель покидает должность
2022-10-11
09:45
Посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель сообщил ,что покидает должность и возвращается домой.
Во вторник утром РИА Новости сообщили, что посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель сообщил, что после трех лет пребывания в должности мандат посла ЕС в Беларуси подошел к концу. Местные власти решили не продлевать визу и аккредитацию еще на год. Шубель говорит, что сожалеет об этом решении, так как был готов продолжать работу с Беларусью в качестве посла .
Дирк Шубель отметил, что исполнять обязанности главы представительства ЕС в Минске будет Эвелина Шульц, а сам он назначен специальным посланником ЕС по Восточному партнерству. Об этом сообщил Шубель на своей странице в Facebook.
Опубликовано: Елена Калиновская
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