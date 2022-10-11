Посол ЕС в Беларуси Шубель покидает должность

Посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель сообщил ,что покидает должность и возвращается домой.

Во вторник утром РИА Новости сообщили, что посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель сообщил, что после трех лет пребывания в должности мандат посла ЕС в Беларуси подошел к концу. Местные власти решили не продлевать визу и аккредитацию еще на год. Шубель говорит, что сожалеет об этом решении, так как был готов продолжать работу с Беларусью в качестве посла .

Дирк Шубель отметил, что исполнять обязанности главы представительства ЕС в Минске будет Эвелина Шульц, а сам он назначен специальным посланником ЕС по Восточному партнерству. Об этом сообщил Шубель на своей странице в Facebook.