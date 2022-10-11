Минэнерго Украины объявило о прекращении поставок электроэнергии в ЕС

2022-10-11

09:55

Минэнерго Украины объявило о прекращении поставок электроэнергии в страны Евросоюза из-за ракетных обстрелов России.

11 октября Министерство энергетики Украины обнародовало новый пресс-релиз, в рамках которого сообщило о временном прекращении поставок электроэнергии в страны Европейского союза. В мотивировочной части сообщения указано, что причиной прекращения поставок электричества ЕС является нарушение энергобезопасности Украины ввиду вчерашних российских ракетных обстрелов.

В ведомстве заверили, что Украина возобновит подачу электричества в европейские страны после того, как стабилизируют работу энергетической системы собственной страны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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