Минэнерго Украины объявило о прекращении поставок электроэнергии в ЕС
2022-10-11
09:55
Минэнерго Украины объявило о прекращении поставок электроэнергии в страны Евросоюза из-за ракетных обстрелов России.
11 октября Министерство энергетики Украины обнародовало новый пресс-релиз, в рамках которого сообщило о временном прекращении поставок электроэнергии в страны Европейского союза. В мотивировочной части сообщения указано, что причиной прекращения поставок электричества ЕС является нарушение энергобезопасности Украины ввиду вчерашних российских ракетных обстрелов.
В ведомстве заверили, что Украина возобновит подачу электричества в европейские страны после того, как стабилизируют работу энергетической системы собственной страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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