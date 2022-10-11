Рогов: в Запорожье прогремело 16 взрывов на базах иностранных наёмников
2022-10-11
10:07
Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал об ударах армии России по подконтрольной Киеву части Запорожья.
11 октября представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские войска совершили серию ракетных ударов по территории города Запорожье, который находится под контролем украинских военных. По данным Рогова, в городе прозвучало не менее шестнадцати взрывов.
Владимир Рогов уточняет, что российские войска наносили прицельные удары как по складам ВСУ в Запорожье, так и по местам временной дислокации наёмников, прибывших на подмогу Киеву из других стран.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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