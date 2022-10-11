Ортодоксальные евреи судятся с властями Нью-Йорка из-за закона об оружии

Они считают, что запрет на ношение оружия в синагогах делает их легкой добычей. В последние годы количество вооруженных нападений в Нью-Йорке выросло в разы.

Группа ортодоксальных евреев в Нью-Йорке подает в суд на новый закон штата, запрещающий ношение огнестрельного оружия в молитвенных домах. По мнению активистов, это, по сути, делает их "легкой добычей".

Законодательство запрещало владельцам разрешений на скрытое ношение оружия в "чувствительных местах", включая "места отправления культа или религиозных наблюдений", которые, как утверждается в иске, подвергают риску посетителей еврейских синагог.

"Вы делаете их легкой добычей", - сказал изданию Амир Бенно, адвокат, представляющий группу. "Это не миф, что еврейские молитвенные дома являются мишенями для ненависти".

В иске утверждается, что лишение верующих в синагогах возможности защищаться не позволяет евреям свободно исповедовать свою религию из соображений безопасности, и говорится, что формулировка закона о том, что представляет собой место религиозного наблюдения, является расплывчатой

Нью-Йорк страдает от растущего числа преступлений на почве ненависти, направленных против евреев. По данным Департамента полиции Нью-Йорка, число нападений увеличилось на 300%.

Кроме того, за последние несколько лет в синагогах по всей стране произошло несколько громких нападений, включая резню в синагоге Питтсбурга, штат Пенсильвания, в результате которой погибли 11 человек.

Федеральный судья заблокировал применение некоторых положений нового закона, но оставил положения, касающиеся мест отправления культа, в основном нетронутыми.