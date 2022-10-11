Моргерштерн устроил пьяный депош на своём выступлении в Алма-Ате
2022-10-11
10:16
Рэпер Алишер Моргерштерн продолжает поражать общественность своими эпатажными выходками. На сцену в Алма-Ате музыкант вышел в нетрезвом виде с бокалом в руках.
Известный в РФ рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн появился перед зрителями в городе Алма-Ате, будучи в нетрезвом состоянии.
Эпатажный певец не впервые привлекает внимание к своей персоне скандальными выходками.
В этот раз музыкант вышел на сцену с бокалом в руках, катался по полу, нецензурно ругался, разбил музыкальный инструмент, а после и стекло своим телом. Об этом сообщает портал "Экспресс К".
Примечательно, что рэпер остался очень доволен своим выступлением, горячо поблагодарив поклонников.
Опубликовано: Наталья гончарова
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