Новые ракетные удары по Украине, мощные взрывы во Львове, Хмельницкой и Киевской областях
2022-10-11
10:22
Утром во вторник 11 октября Россия нанесла новые ракетные удары по разным регионам Украины. Целью обстрела являются объекты инфраструктуры, военного назначения и связи.
Сообщается, что под утренний обстрел попали Львов (здесь наблюдаются особенно мощные взрывы), Киевская и Хмельницкая области, а также Киев и Николаевская область. Часть ракет была запущена с кораблей, находящихся в Черном море (в данном случае речь идет о ракетах «Калибр»).
На момент подготовки данной публикации обстрел продолжается. Ракеты, выпущенные кораблями Черноморского флота, подлетают к цели через 30-40 минут. «Автопарус» будет следить за дальнейшим развитием событий.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Новые ракетные удары по Украине, мощные взрывы во Львове, Хмельницкой и Киевской областях