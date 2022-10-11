FP: Киев потребовал от США одобрить поставки ракет ATACMS с дальностью 300 км
2022-10-11
10:24
Издание Foreign Policy утверждает, что украинское правительство вновь просит США о поставках ракетных комплексов ATACMS.
11 октября американская газета Foreign Policy сообщила, что после вчерашнего обстрела украинских территорий со стороны России Киев вновь обратился к администрации Джозефа Байдена с призывом немедленно снять запрет Пентагона на поставки в Украину ракетных комплексов ATACMS, дальность полёта снарядов которых достигает трёхсот километров.
Сообщается, что в распоряжении FP оказалось письмо главы украинской Верховной рады Руслана Стефанчука к администрации Байдена, где политик просит Вашингтон предоставить Киеву дальнобойные ракетные комплексы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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