Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины

Украинские СМИ сообщили, что во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Во вторник, 11 октября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило о том, что вся территория Украины находится в зоне воздушной тревоги из-за высокого риска «прилётов» со стороны Украины.

В настоящее время «Страна.ua» также рассказало о прогремевших взрывах в Одесской и Винницкой областях, однако информация о масштабе разрушений и возможных пострадавших не опубликована.