Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины
2022-10-11
10:27
Украинские СМИ сообщили, что во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.
Во вторник, 11 октября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило о том, что вся территория Украины находится в зоне воздушной тревоги из-за высокого риска «прилётов» со стороны Украины.
В настоящее время «Страна.ua» также рассказало о прогремевших взрывах в Одесской и Винницкой областях, однако информация о масштабе разрушений и возможных пострадавших не опубликована.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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