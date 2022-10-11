Киргизские военные не примут участие в учениях ОДКБ "Рубеж-2022" в Таджикистане
2022-10-11
10:29
Минобороны Киргизии отказалось от участия в учениях ОДКБ "Рубеж-2022" в Таджикистане.
11 октября представитель пресс-службы Минобороны Киргизии сообщили журналистам, что Киргизские военные не примут участие в учениях ОДКБ "Рубеж-2022"в Таджикистане, так как это не планировалось изначально. Накануне в пресс-службе ОДКБ сообщили, что с 10 по 21 октября на территории Таджикистана проводится совместное учение с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона.
Ранее Минобороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство-2022", которые должны были пройти в республике на полигоне Эдельвейс в октябре. Позже вице-премьер Эдиль Байсалов объяснил РИА Новости, что это связано с приграничным конфликтом Киргизии с Таджикистаном в конце сентября.
Опубликовано: Елена Калиновская
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