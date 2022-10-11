Украинский продюсер Кондратюк призвал не вспоминать о Лободе, упавшей лицом в грязь
2022-10-11
10:31
Украинский продюсер и ведущий ТВ Игорь Кондратюк крезко высказался в адрес своей соотечественницы, певицы Светланы Лободы.
Украинский продюсер и ведущий ТВ Игорь Кондратюк убеждён, что Светлана Лобода сцены упала лицом в грязь, и призвал не вспоминать о ней.
Кондратюк негативно относится к украинским знаменитостям, продолжавшим выступать на территории РФ после 2014 года.
Тот факт, что Лобода порвала связи с российским государством, не изменил отношение продюсера к артистке.
При этом ведущий отмечает, что трудоголизм Светланы сделал из неё звезду. До 2014 года Кондратюк и многие его коллеги относились к ней позитивно, не зная, что в будущем она упадёт лицом в грязь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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