Украинский продюсер Кондратюк призвал не вспоминать о Лободе, упавшей лицом в грязь

Украинский продюсер и ведущий ТВ Игорь Кондратюк крезко высказался в адрес своей соотечественницы, певицы Светланы Лободы.

Украинский продюсер и ведущий ТВ Игорь Кондратюк убеждён, что Светлана Лобода сцены упала лицом в грязь, и призвал не вспоминать о ней.

Кондратюк негативно относится к украинским знаменитостям, продолжавшим выступать на территории РФ после 2014 года.

Тот факт, что Лобода порвала связи с российским государством, не изменил отношение продюсера к артистке.

При этом ведущий отмечает, что трудоголизм Светланы сделал из неё звезду. До 2014 года Кондратюк и многие его коллеги относились к ней позитивно, не зная, что в будущем она упадёт лицом в грязь.