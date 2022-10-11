В МИД Франции высказались о дальнейших отношениях с Россией
2022-10-11
10:34
Глава МИД Франции выступает за продолжение диалога с Москвой и против ее изоляции.
Глава МИД Франции Катрин Колонна выступает за продолжение диалога с Россией и категорически против политической изоляции Москвы.
"Важно иметь каналы связи с Владимиром Путиным", — подчеркнула она.
Глава МИД заявила, что изоляция Москвы это самый худший сценарий, который только можно представить. Тем не менее Катрин Колонна подчеркнула, что Франция продолжит оказывать военно-техническую помощь Украине.
Опубликовано: Максим Алексеев
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